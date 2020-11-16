Общество

«Желтое» предупреждение: на востоке Украины на дорогах ожидается гололедица

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Днем 16ноября ивтечение суток 17ноября ввосточных областях надорогах ожидается гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: на востоке Украины на дорогах ожидается гололедица

©pixabay.com

Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.

«Желтое» предупреждение: на востоке Украины на дорогах ожидается гололедица

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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