«Желтое» предупреждение: на востоке Украины на дорогах ожидается гололедица

Водителей предупредили об опасности на дорогах

Погода в Украине 17 ноября: небольшие дожди, на востоке – снег

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