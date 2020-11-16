Общество
«Желтое» предупреждение: на востоке Украины на дорогах ожидается гололедица
Днем 16ноября ивтечение суток 17ноября ввосточных областях надорогах ожидается гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).
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Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo