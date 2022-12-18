Украине нужно оружие, чтобы не допустить геноцида украинского народа — Шмыгаль

Украине нужно оружие, чтобы не допустить геноцида украинского народа — Шмыгаль

18.12.2022 16:46

Укринформ

Украине нужно оружие для защиты людей, инфраструктуры и критически важных объектов и чтобы не допустить геноцида украинского народа.

Как передает Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, подводя итоги недели.

Шмыгаль напомнил, что на этой неделе произошла уже девятая масштабная атака россии на украинскую энергосистему и объекты теплоснабжения. Благодаря героическим действиям противовоздушной обороны уничтожены 60 вражеских ракет. Но есть попадания и жертвы среди мирных людей.

"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцида нашего народа на глазах всего мира. Нам нужно оружие для защиты людей, инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и адекватные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины”, — заявил Премьер-министр.

Шмыгаль также сообщил, что правительство определило единые стандарты работы "пунктов несокрушимости" по всей Украине. По его словам, у людей будет доступ к одинаковому набору услуг. Среди них — тепло, связь, в частности, через терминалы Starlink, а также доступ к воде и электроэнергии.

Сейчас в Украине уже работает более 5 тысяч "пунктов несокрушимости". Кроме того, власти должны обеспечить открытие новых пунктов, согласно определенным критериям. Их количество должно увеличиться в три раза.

Шмыгаль добавил, что в Париже по результатам Конференции солидарности, Форума по экономической устойчивости и ряда встреч Украина получила ресурсы для восстановления на общую сумму около 1,5 млрд евро.

В частности, 300 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для государственной компании "Укрэнерго" на восстановление электросети. Также есть договоренность о закупке 30 млн LED-ламп Еврокомиссией и 5 млн ламп Францией для масштабной программы установки современных средств освещения.

"Для реализации шести шагов Президента Владимира Зеленского по устойчивому прохождению зимы, которые были озвучены в Париже, правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить реализацию этих шагов и устойчивую работу критической энергетической инфраструктуры в течение отопительного сезона", — написал Шмыгаль.

Кроме того, Украина получает от партнеров помощь денежными средствами и оборудованием.

Среди которых – очередной транш 500 млн евро от Евросоюза в рамках большой программы на 5 млрд евро. Это ресурсы на социальные выплаты госбюджета и на поддержку финансовой стабильности.

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Кроме того, Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития для финансирования первоочередных государственных расходов.

Также Украина получила грант в 200 млн евро от немецкого государственного банка KfW в рамках Программы поддержки устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По словам Премьер-министра, Германия анонсировала взнос 30 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины. А Норвегия объявила о предоставлении 1 млрд норвежских крон для ремонта критической инфраструктуры.

Шмыгаль также добавил, что почти 73 тонны энергетического оборудования украинским компаниям передала Франция, а от США его поступило на 13 млн долларов.

По его словам, только на этой неделе, кроме решения об обеспечении Украины 30 млн LED-ламп, Европейский Союз согласовал еще два сверхважных решения.

Первое, предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи на 2023 год. Это позволит покрыть бюджетный дефицит в наступающем году и успешно финансировать необоронные расходы.

Второе, ЕС согласовал 9-й пакет санкций против россии. Он касается финансов, технологий и медиа. Под санкции подпадают почти 200 человек и организаций, причастных к российской агрессии.

Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам за всестороннюю поддержку Украины.

Как сообщал Укринформ, 15 декабря Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседании Европейского Совета призвал страны Европейского Союза увеличить объемы поставок систем противовоздушной и противоракетной обороны и предоставить танки и более дальнобойную артиллерию.

По материалам: Укринформ