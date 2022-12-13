Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ

Обновлено

13.12.2022 17:14

Укринформ

Верховная Рада приняла в целом законопроект о конкурсном отборе кандидатур на должности судей Конституционного Суда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме, передаёт Укринформ.

“Парламент принял законопроект №7662 об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе в целом. За — 245. Норму о комиссии оставили 3 на 3”, — написал парламентарий.

Как сообщалось, в сентябре ВР приняла в первом чтении законопроект № 7662 об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе, который был передан в Венецианскую комиссию.

Согласно документу депутатские фракции и группы не смогут выдвигать кандидатуры на должность судей КСУ.

Предусмотрено создание вспомогательного органа – Совещательной группы экспертов, которая будет помогать оценивать соответствие кандидатов на должность судей КСУ. Эта группа сможет анализировать документы, запрашивать дополнительную информацию как у самих кандидатов, так и у других органов, проводить собеседования с кандидатами. По результатам работы группа должна рекомендовать не менее трех человек на одну вакантную должность.

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Лица, которые не получили рекомендацию Совещательной группы, прекращают участие в конкурсе. Требования к самим членам Совещательной группы практически тождественны требованиям к судье Конституционного Суда. В частности, в состав Совещательной группы не может войти лицо, которое принадлежит к политической партии или участвует в политической деятельности в течение последних 2 лет. Кроме того, это должен быть юрист со стажем профессиональной деятельности не менее 15 лет.

24 ноября Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту о внесении изменений в процедуру отбора кандидатов в судьи КСУ.

Послы стран "Большой семерки" 9 декабря акцентировали внимание на важности предусмотрения в законопроекте №7662 решающего голоса для привлеченных независимых экспертов в вопросе отбора судей КСУ.

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7 декабря в отставку подали три судьи КСУ — Ирина Зовгородняя, Сергей Сас и Игорь Слиденко.

После их отставки в КС действующими остались 13 судей. Для кворума необходимо присутствие 12 судей, а для принятия решения — 10. Всего в КС должно быть 18 судей.

По материалам: Укринформ