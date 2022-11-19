Петиция к Зеленскому о лишении Бойко звания Героя Украины набрала 25 тысяч подписей

Петиция к Зеленскому о лишении Бойко звания Героя Украины набрала 25 тысяч подписей

19.11.2022 10:28

Укринформ

Петиция к Президенту с призывом лишить народного депутата, избранного в Верховную Раду по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", Юрия Бойко звания Героя Украины, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Такие данные опубликованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Петиция № 22/163550-еп зарегистрирована 12 сентября, ее автор — Гайдай Андрей Сергеевич.

“В условиях полномасштабной войны Украины с российской федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей ежедневно, требуем лишить высокого звания Герой Украины Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего члена Партии регионов, поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу путину», — отмечается в документе.

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Как известно, звание Героя Украины Юрию Бойко присвоил второй Президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 15 сентября окончательно запретил деятельность в Украине пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

По материалам: Укринформ