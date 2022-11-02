Монастырский обсудил с Бринк и другими представителями США угрозы в сфере нацбезопасности

Монастырский обсудил с Бринк и другими представителями США угрозы в сфере нацбезопасности

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02.11.2022 16:16

Укринформ

Министр внутренних дел Денис Монастырский обсудил с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид и ее заместительницей Робин Данниган сотрудничества и помощи в контексте актуальных вызовов и появления новых угроз в сфере нацбезопасности и обороны.

Во встрече приняли участие также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в нашем государстве, а также координацию дальнейших шагов сотрудничества и помощи в контексте актуальных вызовов и появления новых угроз в сфере национальной безопасности и обороны Украины через эскалацию агрессивных действий врага, в частности массированных воздушных атак, на объекты гражданской критической инфраструктуры государства", — проинформировали в МВД.

Как отмечено, Монастырский подробно очертил гостям роль и функции подразделений системы МВД, которые составляют часть национальных Сил обороны, участвуя как непосредственно в боевых действиях, так и обеспечивая защиту многочисленных объектов критической инфраструктуры, разминируя освобожденные территории и восстанавливая жизнедеятельность населения в деоккупированных городах и селах.

Американской стороне были представлены масштабы загрязнения взрывоопасными предметами украинских территорий и акцентировано внимание на насущной потребности усиливать дееспособность подразделений, которые ведут работу по разминированию, прежде всего современным техническим спецоборудованием.

Глава МВД поблагодарил Государственный департамент США за выделенные $47,6 млн, что является частью объявленной США в августе помощи Украине в разминировании, а также уже предоставленное соответствующим подразделениям ГСЧС современное специальное снаряжение радиологической, химической, биологической и ядерной защиты.

Отдельно речь шла о восстановлении объектов инфраструктуры МВД, модернизации медучреждений ведомства, медицинской и психологической реабилитации раненых.

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Американская сторона заверила в твердой поддержке Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессивной войны.

Как сообщалось, помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 1 ноября прибыла в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины.

Фото: МВД

По материалам: Укринформ