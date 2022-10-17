В ОП настаивают, что россии не место за одним столом с лидерами G20

В ОП настаивают, что россии не место за одним столом с лидерами G20

17.10.2022 11:14

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил необходимость отмены участия российской федерации во всех международных площадках, в том числе G20.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. рф должна быть изгнана со всех площадок", — подчеркнул Подоляк.

Читайте также: В Киеве после атаки вражеских дронов перекрыли несколько улиц в центре

Как сообщалось, в понедельник утром в Киеве зафиксировано четыре вражеских удара дронами-камикадзе. Есть попадание в жилой дом.

Также есть попадания дронов и ракет в других регионах Украины.

15-16 ноября в Индонезии запланировано проведение встречи лидеров стран G20.

По материалам: Укринформ