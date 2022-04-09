Фон дер Ляен передала Зеленскому опросник для статуса кандидата на членство в ЕС

Фон дер Ляен передала Зеленскому опросник для статуса кандидата на членство в ЕС

08.04.2022 21:33

Укринформ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Документ она передала на совместном с главой Украинского государства брифинге в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы слышали об этом очень важном заявлении от всего вашего народа, и мы даем вам положительный ответ на ваш запрос. В этой папке очень важный этап вашего прихода в эту семью. Здесь повод для наших дискуссий в ближайшие недели. Здесь мы имеем перекрестные тропы. Ваш путь в Европейский Союз начинается», — сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила: «Это такой опросник. Здесь вопрос, нужно дать на них ответ. Это такие формальные рекомендации… Мы круглосуточно, еженедельно поддерживаем технически ваши ответы, мы знаем вас давно».

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что это не продлится годами, как обычно, а речь идет только о неделях: «Если сработаемся, как говорится».

«Мы вам за неделю на все ответим», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что начался технический процесс рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе, в ближайшее время ЕС пришлет Украине опросник относительно почти всех сфер.

10 марта во Франции состоялся саммит ЕС, посвященный, в частности, укреплению европейской обороны и снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Лидеры ЕС объединились вокруг поддержки Украины в войне против россии, а также признали европейские стремления Киева.

По материалам: Укринформ