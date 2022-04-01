Президент Европарламента: Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро

Президент Европарламента: Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро

01.04.2022 18:49

Укринформ

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заверила, что Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении после завершения развязанной россией войны.

Об этом она отметила на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает Укринформ.

«Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента», – сказала Мецола.

Она подчеркнула, что посягательство россии на Украину, ее свободу и территорию являются посягательством на целую Европу и действующий порядок в мире.

Руководитель Европарламента также заверила, что европейские партнеры приложат все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, подвергшиеся сокрушительным ударам со стороны агрессора.

Она заверила, что страны Европарламента стоят бок о бок с украинцами в борьбе с российскими захватчиками.

«Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены , вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, стойкостью вашей. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента», — подчеркнула Мецола.

Как сообщал Укринформ, президент Европейского парламента Роберта Мецола 1 апреля находится с визитом в Киеве, где она приняла участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Фото: Ruslan Stefanchuk/fb

По материалам: Укринформ