В ОП поддержали инициативу Польши о плане Маршалла 2.0

19.03.2022 20:28

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает безупречной инициативу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о создании общеевропейского плана восстановления Украины.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты рф бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война рф против Украины. Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава на следующем заседании Европейского Совета поднимет вопрос о создании общеевропейского плана восстановления Украины.

24 февраля 2022 года президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны против Украины. Российские войска разрушают города и села Украины с использованием артиллерийских систем залпового огня, авиационных ударов и ракетных атак. Вооруженные силы Украины, подразделения территориальной обороны и весь народ Украины встали на борьбу против российских захватчиков и наносят им существенные потери.

По материалам: Укринформ