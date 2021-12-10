Зеленский все еще лидер – если бы президентские выборы состоялись сегодня

Несмотря на потерю поддержки с начала своего президентства Владимир Зеленский все еще продолжает лидировать в президентском рейтинге. Именно он бы выиграл первый тур, если бы сегодня состоялись президентские выборы в Украине.

За действующего главу государства готовы были бы отдать свои голоса 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Он уверенно занимает первое место с этим показателем, пишет Первая Лента со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг«, который проходил в период 6-8 декабря.

На второй строчке расположился пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. За него готовы отдать голоса 13,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 9,9% респондентов готовы поддержать главу ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 9,3% — одного из сопредседателей ОПЗЖ Юрия Бойко .

7,5% опрошенных отдали бы свой голос экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, 6,7% респондентов поддержали бы Игоря Смешко.

Ранее мы сообщали, что партия Порошенко обогнала «Слугу Народа» в рейтинге партий.