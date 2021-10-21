Политика

Партия Порошенко обогнала «Слугу Народа»: Зеленский и Ко потеряли лидерство

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Партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» была бы близка к победе на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября, за нее проголосовали бы 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Таким образом, «Европейская Солидарность» опередила «Слугу Народа», которая все время держалась на первом месте в предыдущих опросах. Президентскую партию готовы поддержать 15,5%, пишет Первая Лента.

Больше десяти процентов также набирают «Батькивщина» (13,6% среди тех, кто определился с выбором) и «ОПЗЖ» (13%)». В Парламент также могли бы пройти еще четыре партии: «Сила и честь» (8,6%), «Наши» (5,7%), Радикальная партия Ляшко (5,6%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,6%). Близка к парламенту и «Свобода» (4,4% тех, кто определился с выбором).

Стоит отметить, что статистическая погрешность в данном опросе составляет аж 3,4%.

Ранее сообщалось, что если Порошенко попадет в реестр олигархов, его ждут ограничения.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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