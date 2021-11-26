Только один человек – Быстряков назвал следующего президента Украины

На данный момент все указывает на то, что на следующих выборах победить есть только у одного человека. Такое мнение выразил известный композитор Владимир Быстряков.

Он считает, что реальные шансы выиграть выборы есть у человека, который был связан длительно время с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, но сейчас они разошлись с взглядами. Речь идет о бывшем спикере парламенте Дмитрии Разумкове, пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

«Пустят туда человека с красивой вывеской, но не более. В этом плане Разумков хорошо подходит. Даже фамилия подходящая. Как будто бы говорит, что он – «разумный». Это тоже может оказывать серьезное влияние на наших людей. Но, если сравнивать его и других кандидатов – те политики имеют почти идентичные программы», — сказал Быстряков.

Также он добавил, что в случае изменений в стране шансы победить, якобы не выборах будут у оппозиционеров Мураева и Медведчука.

Ранее Зеленский рассказал, возможна ли широкомасштабная война с Россией.