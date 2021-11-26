Зеленский рассказал, возможна ли широкомасштабная война с Россией

Президент Украины по время пресс-марафона ответил на вопрос о том, возможна ли полномасштабная война с Российской Федерацией. Глава государства отметил, что начало полномасштабных действий возможно каждый день.

На пресс-марафоне «30 вопросов Президенту Украины» Зеленский заявил, что Украина уже восемь лет находится в состоянии войны. При этом на данный момент происходит кампания по запугиванию населения Украины полномасштабной войной с Россией, пишет Первая Лента.

«Широкомасштабный (наступление) или продолжение мощной эскалации со стороны России или со стороны боевиков, которых поддерживает Российская Федерация, — я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок, из средств массовой информации действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — подчеркнул Зеленский.

В тоже время он добавил, что Украина полностью контролирует свои границы и полностью готова к любой эскалации.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине готовят государственный переворот.