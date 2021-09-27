Украина отреагировала на подписание Венгрией газового контракта с РФ

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27.09.2021 14:53

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины инициирует перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за подписания Венгрией нового долгосрочного контракта с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпромом» на поставку газа в обход Украины», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года.

Венгрии и далее выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы, отмечают в МИД.

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«С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД двух стран. Украинская сторона тщательно готовилась к нему, небезосновательно рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях.

«Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания Комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия», — сказано в сообщении.

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Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Как сообщал Укринформ, Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября. Речь идет о поставках российского газа в обход Украины: Венгрия будет получать по 3,5 млрд кубометров в год через Сербию по газопроводу «Турецкий поток» и по его сухопутному продолжению и один миллиард кубометров — через Австрию.

По материалам: Укринформ