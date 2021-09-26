Стефанчук настаивает, что закон об олигархах не содержит коллизии поправок

25.09.2021 00:27

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что закон об олигархах не содержит поправок, которые бы противоречили друг другу.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», передает корреспондент Укринформа.

«Дело в том, что никакой коллизии нет. И я бы начал с того, что любая вещь, которая существует в государстве, любая организация, которая существует в государстве, в первую очередь, мне кажется, что должна определяться одной вещью — насколько она эффективна для общества. А уж если люди не хотят говорить об эффективности той или иной вещи, я думаю, что они находят любые механизмы затяжки, процедуры, джемы, используя то или иное крючкотворство для того, чтобы не достичь той цели, которые достигается на тот или иной институт», — отметил Стефанчук.

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Аргументируя решение рассматривать законопроект об олигархах постатейно, первый вице-спикер привел прибор, как реформаторские законы часто блокируют поправочного спамом, таким образом само принятие документа может затянуться до года.

«Почему решили, что была учтена та или иная правка, о которой мы говорили, я сказать не могу, поэтому мы обязательно дождемся решения, которое будет сделано и завершено Аппаратом Верховной Рады, и, мне кажется, что если там действительно вкрадется такая ошибка, для этого есть абсолютно нормальные варианты решения. Первый: по инициативе Председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. Если Председатель ВР не хочет — у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев», — сказал Стефанчук.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь отметил, что соблюдение закона о Регламенте ВР — ответственность председательствующего на пленарном заседании.

«Политики очень любят перекладывать свою ответственность на людей… Не надо делать крайних, каждый должен отвечать в пределах своей компетенции и за свои ошибки лично. Не надо делать людей козлами отпущения», — отметил спикер.

Разумков добавил, что профильный комитет признал, что правки в законе противоречат друг другу и направил соответствующее письмо.

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Как сообщал Укринформ, 23 сентября во время голосования во втором чтении закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) одновременно были учтены правки №396, №398, №406, которые противоречат друг другу.

Депутаты рассматривали законопроект постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента Верховной Рады.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) из-за коллизии правок.

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Как сообщила в комментарии Укринформу председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), соответствующее решение принято на заседании комитета у 24 сентября перед началом пленарного заседания ВР.

Комитет предлагает изложить статью 5 закона в редакции, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

В то же время учтенная поправка №398 предусматривает, что вносить лицо в Реестр олигархов будет Национальное агентство по предупреждению коррупции по обращению специальной комиссии. Среди авторов этой поправки — Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Как сообщал Укринформ, первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук председательствовал на пленарных заседаниях парламента с 21 по 24 сентября в связи с тем, что председатель ВР Дмитрий Разумков находился на самоизоляции из-за COVID-19.

По материалам: Укринформ