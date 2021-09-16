Посол Польши предлагает Украине новый дипломатический формат

16.09.2021 04:07

Укринформ

Украина стоит инициировать формат консультаций с послами стран CE8 — Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Румынии.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий во время первого Украинского центральноевропейского форума, который состоялся в Киеве.

"Существует формат послов G7, и это очень хорошо. Они очень много делают для реформ в Украине. А можно подумать и о дипломатическом формате в Киеве CE8 — послы стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии", — сказал он.

По словам дипломата, он рекомендовал бы украинским политикам "встречаться с послами не только G7, но и с CE8". Возможно, этот консультационный формат мог бы быть расширен за счет Австрии.

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По мнению польского посла, ситуация в последнее время меняется не в лучшую сторону: "Я имею в виду саммит президентов США и России в Женеве, американо-немецкое заявление о Nord Stream 2, завершение его строительства, а также то, что произошло в Афганистане, и то, что происходит в Беларуси ".

"С нашей точки зрения, эта плохая динамика должна нас консолидировать, регион должен цементироваться, сплотиться… Страны нашего региона являются жертвами этой плохой динамики, и мы должны совместно найти ответ на эти вызовы и угрозы", — заявил Цихоцкий.

При этом он указал на первые сигналы того, что Украина и Польша "хорошо понимают ситуацию" — это совместное заявление глав МИД двух стран в конце июля относительно последствий запуска Nord Stream 2, "однозначное заявление" Анджея Дуды на саммите Крымской платформам 23 августа и встреча премьеров Польши и Украины 9 сентября.

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"Мы совместно ожидаем реальных гарантий транзита газа через Украину. Мы все понимаем, что Nord Stream 2 создает дефицит в сфере безопасности… но также вынуждает нас к политической консолидации", — заявил польский посол.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на первом Украинском центральноевропейском форуме, что стратегия внешнеполитической деятельности предусматривает создание Украиной региональных альянсов для укрепления безопасности и утверждения в роли сильного и влиятельного государства Центральной Европы, к которой она всегда принадлежала исторически, политически и культурно.

По материалам: Укринформ