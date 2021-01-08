Шмыгаль просит президента Еврокомиссии о более быстром доступе Украины к COVID-вакцине – СМИ

Шмыгаль просит президента Еврокомиссии о более быстром доступе Украины к COVID-вакцине – СМИ

08.01.2021 13:58

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен «способствовать более раннему доступу» Украины к вакцине от коронавируса.

Соответствующее письмо глава правительства направил 30 декабря, передает Укринформ со ссылкой на Радио Свобода.

«Текущая ситуация свидетельствует, что мы сможем получить вакцину от Фонда COVAX и в рамках двусторонних договоров с производителями не ранее марта 2021 года, то есть позже, чем мы это сможем себе позволить. Такой подход может привести к определенной изоляции Украины относительно стран ЕС, в частности тех, границы которых граничат с Украиной. В связи с этим мы нуждаемся в более тесном взаимодействии с ЕС и содействии раннему доступу граждан Украины к вакцинации», – говорится в письме Шмыгаля, которое есть в распоряжении Радио Свобода.

По его словам, такое взаимодействие станет важным сигналом европейской солидарности "для нашего населения, наших друзей и оппонентов».

«С целью координации возможной передачи вакцины от ЕС и других наших партнеров мы создали Совместную переговорную группу, информация о составе которой будет передана по дипломатическим каналам. В этом контексте предлагаю, чтобы представители указанной группы, соответствующих институтов ЕС и государств-членов безотлагательно провели переговоры для планирования возможных последующих шагов. Это позволит Украинской стороне обеспечить необходимый уровень готовности», – заявил Шмыгаль.

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Как сообщалось, согласно программе COVAX, Украина должна получить 8-16 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Кроме того, 30 декабря Офис Президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

В Украине по состоянию на 8 января лабораторно подтверждены 1105169 случаев COVID-19, из них за сутки – 5676.

По материалам: Укринформ