Крушение МАУ: только Ирану кажется, что проблема почти улажена – Енин

Крушение МАУ: только Ирану кажется, что проблема почти улажена – Енин

08.01.2021 18:22

Укринформ

Иран не привлек ни Украину, ни любую другую сторону к написанию проекта финального отчета технического расследования по обстоятельствам сбивания самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Укринформ.

По его словам, с иранской стороны, возможно, кажется, что проблема почти улажена, ведь уже есть финальный отчет о техническом расследовании, уголовное расследование почти завершено; сумма компенсации родственникам жертв обнародована; единственный вопрос, который остается на столе переговоров – стоимость самолета.

"Однако все остальные партнеры считают совсем иначе. Ни Украину, ни любую другую сторону Иран не привлекал к написанию проекта финального отчета технического расследования. Нам неизвестны даже имена обвиняемых в рамках иранского уголовного процесса (государственная тайна)", – уточнил он.

Заместитель главы МИД отметил, что "мы даже не касались темы компенсаций с Ираном на переговорах, подчеркнув, что сначала мы должны выяснить всю правду об обстоятельствах трагедии и только после этого можем определиться с уровнем компенсаций".

По его словам, компенсация за самолет должна быть выплачена не украинскому правительству, а страховым компаниям в порядке регресса.

"Каким бы тернистым ни был путь к справедливости, мы полны решимости пройти его, используя для этого все инструменты, которыми обладают правительства Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана", – подчеркнул Енин.

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Как сообщалось, 8 января 2021 года исполнился год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

8 января 2020 года Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

11 января ОГП переквалифицировал это дело и расследует его по фактам умышленного убийства, уничтожения чужого имущества и нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 УК) .

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины".

По данным иранского государственного информагентства IRNA, Тегеран собирается выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из 176 жертв.

По материалам: Укринформ