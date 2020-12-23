Постановление Следкома РФ по «обвинению» Маркива ничтожно – МИД

23.12.2020 17:45

Укринформ

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия подменяет правоохранительные функции выполнением политических заказов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ относительно предъявления "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявления его в международный розыск ничтожным", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что следком России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов, и добавили, что это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований.

"Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины", – заверили в МИД.

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Как сообщалось, Следственный комитет России предъявил "обвинения" против украинского нацгвардейца Маркива, а также объявил его в международный розыск. Российские власти обвиняют украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова.

По материалам: Укринформ