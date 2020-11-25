Украина в ТКГ: до конца года надо провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Украина в ТКГ: до конца года надо провести встречу лидеров «нормандской четверки»

25.11.2020 21:30

Укринформ

Украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ и заявляет о необходимости провести до конца года встречу «нормандской четверки» на высшем уровне.

Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Телеграме, передает Укринформ.

"Украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором были бы рассмотрены такие вопросы: освобождение удерживаемых лиц, разблокирование российской стороной работы КПВВ, финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования, финализация договоренности о четырех новых участках разведения, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам", – говорится в сообщении.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук подчеркнул, что основой мирного урегулирования являются договоренности на высшем уровне в нормандском формате.

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Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой «План совместных шагов».

Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию относительно необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы относительно дальнейшего их выполнения, – вот какой выход предлагает Украинская делегация в сложившейся ситуации.

Консолидированная позиция лидеров государств нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы. Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ.

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Также Кравчук заявил российской стороне решительный протест относительно гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 омбр Минкина.

Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ – содействия в этом расследовании.

24 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщила, что представитель России на заседании политической подгруппы заявил о поддержке Москвой плана действий по урегулированию на Донбассе, предложенного представителями временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ