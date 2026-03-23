Як захистити себе на початку весни від алергії: поради лікарів

Початок весни традиційно супроводжується загостренням сезонної алергії, і медики вже фіксують зростання кількості звернень пацієнтів із симптомами полінозу.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними лікарів-алергологів, причиною є активне цвітіння ранніх рослин, пилок яких швидко поширюється через зміну погодних умов і підвищення температури повітря.

Фахівці пояснюють, що імунна система людей із підвищеною чутливістю реагує на пилок як на потенційну загрозу, провокуючи запальні процеси слизових оболонок. Найпоширенішими симптомами залишаються нежить, сльозотеча, кашель і загальна втома, які часто помилково сприймають як прояв застуди. Саме тому лікарі наголошують на важливості правильної діагностики.

Медична практика показує, що профілактика є значно ефективнішою за лікування вже загостреного стану. Лікарі рекомендують заздалегідь консультуватися з фахівцями, використовувати призначені антигістамінні препарати та контролювати контакт із алергенами.

Особливу увагу варто приділяти якості повітря в приміщенні, регулярному провітрюванню та очищенню поверхонь від пилу.

За словами медиків, сучасна алергологія дозволяє суттєво зменшити прояви сезонної реакції завдяки індивідуальним схемам терапії. Головним фактором залишається своєчасне звернення до лікаря, адже ігнорування симптомів може призвести до ускладнень, включно з розвитком бронхіальної астми.

Весняний період вимагає уважного ставлення до здоров’я, особливо для мешканців міст із підвищеним рівнем забруднення повітря.

