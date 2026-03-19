Лайфстайл

Навіщо мозку потрібні перерви: наука про ефективний відпочинок

Карина Шевченко 14 години ago
0 0
Мозок
Ідея безперервної роботи поступово втрачає актуальність, адже нейробіологічні дослідження доводять: мозок не здатний підтримувати високу концентрацію протягом тривалого часу без відпочинку.

Вчені встановили, що приблизно кожні 60–90 хвилин активної діяльності когнітивна ефективність природно знижується.

Це пов’язано з виснаженням нейромедіаторів, які забезпечують передачу сигналів між нейронами. Короткі перерви дозволяють відновити баланс і підвищити здатність до навчання та творчого мислення. Саме тому багато сучасних методик продуктивності базуються на циклічній роботі.

Дослідження показують, що найефективніший відпочинок — це зміна діяльності, а не пасивне переглядання стрічки новин. Прогулянка, розтяжка або навіть коротке споглядання природи активують так звану мережу пасивного режиму мозку, яка відповідає за обробку інформації та генерацію нових ідей.

Фахівці підкреслюють, що регулярні перерви не знижують продуктивність, а навпаки збільшують загальний обсяг виконаної роботи. Це пояснює, чому багато інноваційних компаній впроваджують гнучкі робочі цикли.

теги
0 0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button