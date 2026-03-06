Лайфстайл

Чому люди заплющують очі, коли люди позіхають: незвичайна фізіологія організму   

Позіхання
Позіхання

Позіхання є однією з найпоширеніших реакцій людського організму, однак механізми цього явища досі залишаються предметом наукових досліджень.

Фізіологи та нейробіологи сходяться на думці, що позіхання виконує одразу кілька функцій, пов’язаних із регуляцією мозкової активності, дихання та рівня уваги. Однією з характерних особливостей цього процесу є автоматичне заплющування очей, яке відбувається майже у всіх людей.

За даними досліджень у галузі нейрофізіології, під час позіхання активуються ділянки мозку, що відповідають за рефлекторні рухи та регуляцію стану неспання.

Заплющування очей пояснюється одночасною активацією лицьових м’язів і нервових імпульсів, які координують роботу повік. Цей механізм допомагає захистити очі від пересихання, оскільки під час глибокого вдиху змінюється тиск у носоглотці та слізних каналах.

Існує також гіпотеза, що позіхання сприяє короткочасному охолодженню мозку через зміну кровообігу.

Заплющені очі у цей момент зменшують сенсорне навантаження, дозволяючи нервовій системі швидше перейти у стан відновлення концентрації. Саме тому після позіхання люди часто відчувають коротке підвищення бадьорості.

Цікаво, що позіхання має соціальний характер і може передаватися між людьми через механізми емпатії. Психологи пояснюють це роботою дзеркальних нейронів, які активуються під час спостереження за діями інших. Таким чином, простий рефлекс поєднує фізіологію, нейробіологію та соціальну поведінку, демонструючи складність навіть найбуденніших реакцій організму.

