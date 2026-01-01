Лайфстайл

Прогноз погоди в Україні на 1 січня 2026 року: зима набирає обертів

Перший сніг
В Україну йде перший сніг: коли і де очікувати

Початок 2026 року в Україні проходитиме під знаком класичної зимової погоди, без різких кліматичних аномалій.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками синоптиків, 1 січня країна перебуватиме під впливом холодних повітряних мас, що зумовить переважно мінусові температури як у нічний, так і в денний час. Така синоптична ситуація відповідає сезонним нормам і свідчить про поступове посилення зимового характеру погоди.

У більшості регіонів очікується мороз різної інтенсивності, тоді як атмосферні фронти можуть принести локальні опади у вигляді снігу. Погодні умови сприятимуть утворенню ожеледиці, що матиме значення для транспортної інфраструктури та логістики.

Вітровий режим залишатиметься помірним, без штормових поривів, однак достатнім для відчутного зниження температури за рахунок вітрового холоду.

Для енергетичного сектору така погода означає стабільно високий попит на електроенергію та тепло, що додатково підкреслює важливість збалансованої роботи енергосистеми. Водночас відсутність різких температурних стрибків зменшує ризики аварійних ситуацій.

Загалом прогноз на 1 січня формує образ стриманої, але повноцінної зими, яка створює типові сезонні виклики для економіки та повсякденного життя, не виходячи за межі кліматичної норми.

Корисним буде дізнатися про астропрогноз на тиждень для усіх знаків зодіаку, 29 грудня – 4 січня.

