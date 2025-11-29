В якому віці люди починають старіти: відповідь вчених

Сучасні наукові дослідження залишаються одностайними в одному: старіння не починається раптово і не має єдиної вікової межі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Організм проходить низку біологічних змін, які накопичуються поступово. В окремих роботах вчені називають критичні «вікові рубежі», коли відбувається різке прискорення вікових процесів, зокрема приблизно у 44 та 60 років.

Біомаркери, що відображають стан м’язів, судин, метаболізму та імунітету, у ці періоди справді демонструють суттєві зрушення.

Деякі дослідження свідчать, що перші ознаки фізіологічного старіння можуть проявлятися вже у 30–40 років, коли на організм починають впливати стрес, екологія, спосіб життя, порушення режиму сну та харчування.

Водночас інші показують, що біологічний вік може значно відрізнятися від календарного, тож людина може старіти швидше або повільніше залежно від генетики та поведінкових чинників. Наприклад, регулярна активність, контроль маси, уникнення куріння та збалансоване харчування дозволяють зміщувати прояви старіння на пізніший період.

Попри це, вчені підкреслюють: немає універсального моменту, з якого «починається старіння». Правильніше говорити про окремі фази, що змінюють одна одну протягом життя людини.

Прискорені зміни зазвичай відбуваються після 40–50 років, а найбільш помітні — біля 60. Такий підхід дозволяє точніше оцінити стан здоров’я і допомагає людині враховувати природні цикли організму, не сприймаючи старіння як одномоментний процес.

