Які продукти можуть покращити стан психіки: лайфхак від вчених

В останні роки наукова спільнота дедалі активніше досліджує, як харчування впливає на емоційний стан, здатність до стресостійкості та загальне психічне благополуччя.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поступово формується розуміння того, що їжа — не лише джерело енергії, а й важливий інструмент для підтримки нейробіологічного балансу. Висновки провідних дослідників демонструють: певні продукти дійсно можуть сприяти покращенню настрою, стабілізації нервової системи та полегшенню симптомів тривожних розладів.

Особливу увагу привертають омега-3 жирні кислоти, які містяться в жирній рибі. Вони беруть участь у формуванні мембран нейронів, покращують нейропластичність і регулюють процеси передачі нервових імпульсів.

Відомо, що достатній рівень EPA та DHA позитивно корелює з покращенням настрою та зниженням загального рівня тривоги. Також важливу роль відіграють горіхи, листові овочі та продукти, багаті на антиоксиданти, оскільки вони підтримують здоров’я нервової системи та захищають клітини від окисного стресу.

Ще один ключовий напрям — вплив харчування на мікробіоту кишечнику. За сучасними дослідженнями, саме баланс бактерій у кишечнику впливає на синтез деяких нейромедіаторів, зокрема серотоніну, який відповідає за відчуття задоволення та внутрішньої рівноваги.

Тому продукти, спрямовані на підтримку здорової мікрофлори, опосередковано впливають на психіку. Збалансовані дієти на кшталт середземноморської або MIND-дієти вважаються одними з найбільш ефективних у цьому контексті.

Таким чином, харчування можна розглядати не просто як щоденну необхідність, а як стратегію підтримки ментального комфорту. Додавання до раціону корисної риби, горіхів, зелені та продуктів, багатих на антиоксиданти, стає простим, але дієвим кроком у напрямку більш стабільного емоційного стану.

Це не заміняє професійної допомоги, але може стати важливою складовою комплексного підходу до психічного здоров’я.

