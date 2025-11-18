Прогноз магнітних бур на 19 листопада: якою буде активність Сонця

Фахівці з космічної погоди попереджають, що 19 листопада 2025 року магнітосфера Землі перебуватиме у стані підвищеної чутливості до сонячних потоків.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з попередніми моделями, цього дня очікується геомагнітна нестабільність рівня G1–G2, що відповідає індексу Kp близько 4–5. Подібні коливання формуються внаслідок впливу корональних викидів маси та прискорених потоків сонячного вітру, які досягають нашої планети після декількох діб руху.

Такі явища хоч і не є екстремальними, однак вимагають підвищеної уваги з боку операторів навігаційних систем, авіації та супутникових служб зв’язку.

Наукові центри, що відстежують активність Сонця, наголошують: характерна особливість майбутньої бурі полягає в тому, що її вплив може бути нерівномірним.

За попередніми оцінками, варто очікувати коливання магнітного поля впродовж дня, а пік вірогідно настане у другій половині доби. Такі зміни інколи провокують короткочасні збої в GPS-сигналах, впливають на високочастотний радіозв’язок та створюють додаткове навантаження на енергетичні мережі північних широт.

Для людей, чутливих до магнітних бур, можливі коливання артеріального тиску, втома, зміна ритмів сну та зниження концентрації. Медики рекомендують у такі дні уникати надмірних навантажень, дотримуватися гідратації, спростити режим дня та планувати важливі завдання без перенавантаження нервової системи.

Загалом прогноз свідчить: буря буде помірною, проте достатньо відчутною, щоб вплинути на технічні системи й окремі групи населення, тому до 19 листопада варто підійти з певною обережністю.

Також досі актуальним може бути питання про те, чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року.