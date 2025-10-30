Календар стрижок у листопаді: які зачіски пасуватимуть чоловікам та жінкам

Листопад традиційно вважають місяцем оновлення образу.

Про це повідомляє «ПЛ».

За місячним календарем, перша половина місяця сприятлива для стрижок, які символізують початок нового етапу, тоді як ближче до середини періоду варто дати волоссю відпочити.

Астрологи вважають, що 12–14 листопада підходять для експериментів із формою, тоді як 15–16 краще утриматися від різких змін. Але головне правило сучасності — комфорт і впевненість.

У 2025 році чоловічі тренди диктують лаконічність і фактуру. Стрижки типу fade, crop і короткий текстурований top залишаються фаворитами.

Це практичні варіанти, що легко підтримувати й водночас підкреслюють індивідуальність. Для жінок модна тенденція рухається у бік природності. Боб, лоб, каскад і «завіси» — все, що створює м’який, живий силует, виглядає сучасно. Повертаються і класичні хвилі, які додають романтики.

З точки зору іміджу, осіння стрижка — це ще й спосіб психологічного перезавантаження. Дослідники зазначають, що зміна зовнішності часто збігається з моментами, коли людина підсвідомо прагне змін у житті. Новий образ стимулює до нових дій.

У корпоративному середовищі такі трансформації іноді навіть помітно впливають на продуктивність і впевненість. Тож листопад — ідеальний час, щоб оновити вигляд і водночас відчути внутрішню гармонію.

