Чи можна перевірити продукти на пестициди в домашніх умовах: думка вчених

Питання безпечності харчових продуктів залишається одним із найважливіших для сучасного суспільства.

Про це повідомляє «ПЛ».

Українські та міжнародні науковці визнають: перевірити продукти на наявність пестицидів у домашніх умовах поки що практично неможливо з високою точністю.

Для визначення залишків хімічних речовин застосовуються складні лабораторні методи — хроматографія, мас-спектрометрія, спектрофотометрія. Вони вимагають спеціального обладнання, кваліфікованого персоналу та стерильних умов.

Однак наукові розробки не стоять на місці. У лабораторіях кількох українських університетів та дослідницьких центрів уже тестуються нові портативні сенсори на паперовій основі, здатні реагувати на певні види пестицидів.

Такі пристрої дозволяють швидко виявити наявність хімічних залишків у фруктах, овочах чи воді без потреби у громіздких приладах. Втім, навіть ці технології наразі не можуть замінити повноцінний лабораторний аналіз — їхня точність ще потребує доопрацювання.

Побутові поради, як-от миття овочів у содовому розчині чи воді з лимонним соком, дійсно допомагають частково зменшити поверхневі залишки пестицидів, але не гарантують повного їх усунення.

Тому фахівці радять купувати продукцію з перевірених джерел, особливо якщо йдеться про дитяче харчування чи органічні продукти.

Для виробників і фермерів контроль залишків пестицидів залишається обов’язковою умовою сертифікації. А для споживачів — питанням довіри та здоров’я. Отже, домашня перевірка — лише орієнтовна. Справжня безпечність підтверджується лише лабораторією.

