До чого сниться найближче майбутнє: пояснення сну з точки зору психології

У сучасній науці сновидіння давно перестали вважатися загадковим містичним явищем. Психологи з Кембриджського Інституту когнітивних наук пояснюють, що сни, які здаються передбаченнями, насправді є результатом складної роботи мозку з аналізу накопиченого досвіду.

Про це повідомляє «ПЛ».

Людина під час сну не отримує «знаки долі», а лише програє можливі сценарії майбутнього, ґрунтуючись на підсвідомих асоціаціях і пережитих емоціях.

Дослідження, опубліковане у 2024 році в науковому журналі Nature Human Behaviour, підтвердило, що у людей, яким часто сняться події, схожі на ті, що відбуваються потім у реальності, спостерігається підвищена активність у гіпокампі — ділянці мозку, яка відповідає за пам’ять, планування та прогнозування.

Таким чином, сни є не «віщими», а тренувальними моделями мислення. Психологи називають це механізмом «ментальної симуляції майбутнього». Коли мозок стикається з невизначеністю або сильними емоціями, він намагається змоделювати різні варіанти подій, щоб підготувати людину до прийняття рішень у реальному житті.

Фахівці радять не сприймати сни буквально. Якщо комусь сниться катастрофа, це може бути не попередження, а символ внутрішньої тривоги або втоми.

А якщо бачиться щось приємне, це не гарантія успіху, а радше відображення внутрішнього спокою. Психологічний зміст сновидінь полягає в тому, що мозок говорить із людиною мовою символів — це своєрідна терапія, яка допомагає осмислити невирішені проблеми.

