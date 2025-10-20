Що означає Карта Таро «Колесо фортуни»: думка тарологів

Карта «Колесо фортуни» — одна з найбільш неоднозначних у колоді Таро, адже вона поєднує в собі як ідею кармічного повороту, так і момент, коли людина зустрічається з непередбачуваністю життя.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сучасні тарологи вважають, що ця карта символізує точку перелому, коли на зміну звичним обставинам приходить щось нове, що може перевернути долю. Це не лише питання удачі, а й питання готовності до руху.

Колесо не зупиняється — і від того, чи готова людина прийняти обертання, залежить, чи буде вона на вершині чи внизу.

У класичному прямому положенні «Колесо фортуни» вказує на сприятливі обставини, момент, коли Всесвіт буквально «грає» на вашому боці.

У перевернутому — попереджає, що рух триває, але може обернутися проти вас, якщо чините опір змінам. Сьогодні багато спеціалістів із символічного мислення пояснюють цей Аркан не як фатум, а як дзеркало динаміки життя. Людина, яка бачить у розкладі це колесо, отримує сигнал не боятися поворотів, адже саме вони запускають розвиток.

З позиції сучасного психологічного Таро, ця карта пов’язана з темою часу, рішень і внутрішньої гнучкості. Вона спонукає замислитися, чи не настала мить звільнитися від звичних сценаріїв.

Для підприємців або тих, хто працює з ризиками, «Колесо фортуни» стає символом обертання ринку: є момент, коли треба діяти швидко, і момент, коли варто перечекати. Для людей творчих це знак, що потрібно дозволити життю розкручуватися природно, без насильного контролю. Зрештою, доля — це не лотерея, а процес, у якому завжди є місце для свідомого вибору.

