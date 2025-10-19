Чи шкодять звичайні цигарки здоров’ю більше, ніж канабіс: пояснення медиків

Дискусія про те, що шкідливіше — тютюн чи канабіс, триває вже десятиліттями. Медики одностайні в одному: обидва продукти несуть шкоду, але різного характеру.

Про це повідомляє «ПЛ».

Тютюновий дим визнано одним із найнебезпечніших канцерогенів, що провокує рак легень, серцево-судинні захворювання та хронічну обструктивну хворобу легень. Саме куріння тютюну щороку спричиняє мільйони смертей у світі.

Канабіс, попри іншу природу, теж не є безпечним. Його дим містить токсичні сполуки, що подразнюють дихальні шляхи та можуть викликати запалення, кашель і клітинні зміни у легенях.

Однак у більшості досліджень встановлено, що тютюнові вироби мають більш виражений канцерогенний потенціал. Курці сигарет зазвичай споживають продукт щодня роками, тоді як уживання канабісу у більшості випадків має епізодичний характер.

Водночас спалювання будь-якої рослинної речовини створює шкідливі смоли й чадний газ. Медики підкреслюють, що найменшу шкоду має відмова від будь-якого виду інгаляцій.

Якщо канабіс вживається в медичних або легальних цілях, безпечнішими вважають форми без диму — наприклад, олії чи капсули. Але навіть вони мають застосовуватись виключно за показанням лікаря.

Тож науковий висновок однозначний: звичайні цигарки шкодять здоров’ю значно більше, але куріння канабісу не є безпечним замінником. І в обох випадках найкраще рішення — уникати будь-яких форм тютюнового або канабісного диму.

