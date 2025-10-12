Як колір очей може впливати на характер людини: наукові дослідження

Дослідження взаємозв’язку між кольором очей і рисами характеру людини проводяться вже кілька десятиліть.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри популярність цієї теми в масовій культурі, науковий консенсус свідчить, що прямого причинного зв’язку не існує, хоча певні кореляції простежуються. Колір очей визначається кількістю пігменту меланіну, який контролюють кілька генів. Ці гени не відповідають за риси характеру, але можуть впливати на гормональні процеси, що опосередковано формують поведінкові реакції.

Деякі дослідження показують, що люди з темними очима частіше сприймаються як рішучі та надійні, тоді як власники світлих очей — як емоційно гнучкі та творчі. Психологи зазначають, що це здебільшого ефект соціального сприйняття: певні культури формують власні стереотипи щодо зовнішності, і саме ці уявлення впливають на оцінку характеру.

Є також дані, що структура райдужки може корелювати з темпераментом. Наприклад, щільно розташовані волокна райдужної оболонки частіше зустрічаються у людей із підвищеною самодисципліною, тоді як розгалужена структура пов’язується з емоційністю. Проте вчені наголошують: це статистичні закономірності, а не тверді закономірності природи.

Отже, колір очей може впливати на сприйняття особистості іншими людьми, але не є фактором, що визначає сутність характеру. Наукова думка схиляється до висновку, що поведінку формують середовище, досвід і виховання, тоді як колір очей — лише зовнішній маркер, який не має реальної психологічної сили.

