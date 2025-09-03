Що означає 13 число: яка містика пов’язана із ним, і чому вважають його нещасливим

Число 13 здавна супроводжується ореолом містики та суперечливих тлумачень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Історики нагадують, що ще в епоху Середньовіччя воно асоціювалося з порушенням гармонії, адже після символічно завершального числа 12, яке вважалося числом повноти та порядку, 13 розглядалося як надмірне та таке, що виходить за межі природного циклу. Саме тому в європейській традиції виникло уявлення про його «фатальність».

З часом сформувався навіть науковий термін — трискаїдекафобія, що означає страх перед числом 13.

Дослідники культури зазначають, що ця фобія була настільки поширеною, що в низці країн архітектори уникали проектування 13-го поверху у висотних будівлях, а в готелях і досі можна побачити відсутність цього номера у нумерації кімнат.

Втім, універсального негативного значення число 13 не має. В Італії, наприклад, воно асоціюється з удачею та благополуччям, а у східних культурах розглядається як символ змін і нового початку.

Психологи пояснюють, що страх перед цим числом закріплений радше на рівні колективних уявлень, ніж реальних подій чи фактів. Жодних наукових підтверджень «фатального» впливу цього числа на життя людини не існує.

Таким чином, ставлення до числа 13 є результатом історичного та культурного контексту, а не об’єктивної закономірності. Те, що для одних воно символ небезпеки, для інших — знак щастя та відродження.

