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Топ-5 найкращих вправ для здоров’я зору: поради від медиків

Здоров’я зору може сильно погіршитись через типовий ритм життя, але спеціалісти розповіли, як можна його підтримати.

Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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Око
Око

У сучасному ритмі життя, де візуальне навантаження щоденно перевищує фізіологічно допустимі межі, профілактика офтальмологічних порушень стає пріоритетом не лише для окремих користувачів комп’ютерів, а й для цілого спектру професій, пов’язаних із тривалою роботою перед екранами.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що понад 70% людей, які працюють із цифровими пристроями понад 4 години на день, стикаються із симптомами цифрового зорового синдрому: втома, сухість, затуманення зору, головні болі.

Офтальмолог з 25-річним стажем, доктор медичних наук Євген Сторожук стверджує, що запобігти цим наслідкам можливо навіть без медикаментів — за умови регулярного виконання комплексу вправ для очей.

Він зазначає, що базова гімнастика, яку можна виконувати будь-де без додаткового обладнання, дозволяє не лише зменшити втому, а й покращити акомодаційні можливості очного м’яза, зміцнити очні м’язи та активізувати кровообіг сітківки.

За його словами, вправи мають виконуватись щодня — мінімум двічі на день — і включати зміну фокусної відстані, ротаційні рухи очима, свідоме моргання для зволоження рогівки, а також короткочасну релаксацію у темряві, яка відновлює мікроциркуляцію.

У клінічних спостереженнях, проведених в Інституті очних хвороб ім. Філатова в Одесі, було зафіксовано, що пацієнти, які щоденно виконували вправи протягом трьох тижнів, демонстрували покращення зорової витривалості на 18–23%.

Це доводить, що нехтування профілактикою зору в умовах цифрового навантаження може призводити до прогресуючої короткозорості, тоді як навіть прості щоденні дії здатні дати тривалий ефект без втручання офтальмологічної терапії. З огляду на тенденції розвитку цифрової економіки, подібні заходи можна вважати обов’язковими в офісній корпоративній культурі майбутнього.

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Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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