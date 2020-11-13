Кайли Дженнер показала эффектное фото из спальни

Модель Кайли Дженнер, похоже, в период карантина стала делать больше домашних селфи.

Новое фото недавно она показала в Сети.

На снимке Кайли сделала селфи в зеркале на фоне дивана. Модель демонстрирует свою сочную фигуру в свободных домашних штанах и белом лифчике. Стоит отметить, что бюстгальтер еле удерживает пышные формы красотки, которая соблазнительно изгибается перед зеркалом.

Фанаты остались довольны фотографией Кайли. Они написали: “Так красиво”, “Я люблю тебя”, “Люблю вас ! Пожалуйста, ответьте”, “Есть там мужчина или давайте об этом поговорим?”, “ураа наконецто новая фотка , какая красивая”, “Падение Трэвиса Скотта”, “Влюблен в них, какая твоя любимая Кайли?”.

Ранее поклонники Кайли Дженнер отругали ее за чересчур сильную ретушь на фотографиях.

По материалам: Голос