Лайфстайл

Кайли Дженнер показала эффектное фото из спальни

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Кайли Дженнер показала эффектное фото из спальни

Модель Кайли Дженнер, похоже, в период карантина стала делать больше домашних селфи.

Новое фото недавно она показала в Сети.

На снимке Кайли сделала селфи в зеркале на фоне дивана. Модель демонстрирует свою сочную фигуру в свободных домашних штанах и белом лифчике. Стоит отметить, что бюстгальтер еле удерживает пышные формы красотки, которая соблазнительно изгибается перед зеркалом.

Фанаты остались довольны фотографией Кайли. Они написали: “Так красиво”, “Я люблю тебя”, “Люблю вас ! Пожалуйста, ответьте”, “Есть там мужчина или давайте об этом поговорим?”, “ураа наконецто новая фотка , какая красивая”, “Падение Трэвиса Скотта”, “Влюблен в них, какая твоя любимая Кайли?”.

Ранее поклонники Кайли Дженнер отругали ее за чересчур сильную ретушь на фотографиях.

Кайли Дженнер показала эффектное фото из спальни

По материалам: Голос

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Пандемия: Sony Play Station 5 раскупили с рекордной скоростью

Пандемия: Sony Play Station 5 раскупили с рекордной скоростью

1 час ago
Photo of Рада должна выработать одно законодательное предложение, чтобы решить конституционный кризис – Вениславский

Рада должна выработать одно законодательное предложение, чтобы решить конституционный кризис – Вениславский

1 час ago
Photo of Франция готова помочь найти справедливое решение в Карабахе – Макрон

Франция готова помочь найти справедливое решение в Карабахе – Макрон

2 часа ago
Photo of Страх, несмотря на появление вакцины. От чего будет зависеть восстановление экономики Еврозоны

Страх, несмотря на появление вакцины. От чего будет зависеть восстановление экономики Еврозоны

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button