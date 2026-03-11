Як правильно пишеться слово «вінегред» або «вінігрет»: пояснення лінгвістів

Питання правильного написання деяких слів нерідко викликає дискусії навіть серед носіїв мови. Одним із таких прикладів є популярна назва страви — «вінегрет».

Про це повідомляє «ПЛ».

У побутовому мовленні часто можна почути варіанти «вінігрет» або навіть «вінегред». Однак мовознавці наголошують: нормативною формою в українській мові є лише один варіант.

За даними академічних словників та рекомендацій українських лінгвістів, правильне написання — «вінегрет». Саме ця форма закріплена у сучасному «Українському правописі» та тлумачних словниках.

Слово має іншомовне походження і прийшло до української мови через французьку кулінарну традицію. Його першоджерелом є французьке слово vinaigrette, яке означає соус на основі оцту та олії.

Фахівці пояснюють, що зміни у вимові під час запозичення слів часто спричиняють появу різних варіантів у розмовному мовленні. Зокрема, у слові «вінегрет» люди іноді замінюють голосні або кінцеві приголосні, що й породжує форми «вінігрет» чи «вінегред». Проте такі варіанти не відповідають літературній нормі.

Українські мовознавці наголошують, що у письмовому мовленні, офіційних текстах та медіа слід використовувати лише нормативний варіант. Використання неправильних форм може створювати враження низької мовної культури або редакційної недбалості.

Сам вінегрет як страва давно став частиною кулінарної культури багатьох країн Східної Європи. У традиційному рецепті використовують варені овочі, буряк, картоплю, моркву, солоні огірки та олію. Попри широке поширення страви, мовна норма щодо її назви залишається незмінною.

Таким чином, із погляду сучасної української лінгвістики правильним і нормативним є написання «вінегрет». Саме цей варіант варто використовувати у всіх офіційних текстах, публікаціях і документах.

