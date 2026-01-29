Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 26 січня по 1 лютого: що можна вигідно придбати

У період з 26 січня по 1 лютого одна з найбільших торговельних мереж України «Сільпо» оновила перелік акційних пропозицій, орієнтованих на повсякденні потреби споживачів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Fokus.

Згідно з офіційною інформацією ритейлера, цього тижня знижки поширюються на широкий асортимент продуктів харчування, а також на окремі категорії непродовольчих товарів. Експерти ринку відзначають, що подібні тижневі акції є важливим інструментом підтримки купівельної спроможності населення в умовах економічної нестабільності та зростання витрат домогосподарств.

Для покупців це можливість оптимізувати бюджет без зниження якості споживання, особливо якщо йдеться про базові продукти щоденного попиту. Представники мережі звертають увагу, що перелік товарів зі знижками може різнитися залежно від регіону та формату магазину, а остаточна ціна формується безпосередньо на касі.

Акції діють як у фізичних супермаркетах, так і через онлайн-канали продажу, що дозволяє клієнтам планувати покупки заздалегідь. Фахівці радять уважно ознайомлюватися з умовами пропозицій, адже частина з них має обмежений термін дії або поширюється лише на певну кількість товару.

