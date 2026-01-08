Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 5 по 11 січня: що можна вигідно придбати

Період після новорічних свят традиційно стає важливим тестом для роздрібної торгівлі, і національна мережа супермаркетів «Сільпо» використовує цей час для активної цінової політики.

Про це повідомляє «ПЛ».

У межах акційної програми, що діє з 5 по 11 січня, ритейлер запропонував знижки на широкий асортимент товарів повсякденного попиту, орієнтуючись на зміну споживчих пріоритетів після святкового періоду.

Основна ідея таких тижневих пропозицій полягає у стимулюванні попиту без зниження якості товарів, що підтверджує стратегічний підхід компанії до формування лояльності клієнтів.

Акційні ціни поширюються на продукти харчування, напої та окремі позиції з асортименту власних торгових марок, що дозволяє покупцям оптимізувати витрати в умовах загальної економічної обережності.

Експерти ринку відзначають, що подібні акції стали невід’ємною частиною конкурентної боротьби між великими торговельними мережами. Для споживачів це створює можливість планувати покупки більш раціонально, а для ритейлу — підтримувати стабільний товарообіг у періоди зниження сезонної активності.

У результаті тижневі знижки в «Сільпо» розглядаються не лише як маркетинговий інструмент, а як елемент довгострокової бізнес-стратегії.

На цьому фоні актуальними можуть бути й найкращі тижневі знижки у АТБ з 5 по 11 січня.