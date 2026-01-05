Найкращі тижневі знижки у АТБ з 5 по 11 січня: що можна вигідно придбати

Початок січня традиційно вважається періодом активних споживчих акцій, і тиждень із 5 по 11 січня 2026 року не є винятком для мережі АТБ-Маркет.

Про це повідомляє «ПЛ».

Після завершення новорічних свят ритейлер зосереджується на пропозиціях, спрямованих на залучення покупців, які прагнуть оптимізувати витрати. У цей час акційні ціни поширюються на широкий спектр товарів щоденного попиту, що дозволяє суттєво скоротити витрати сімейного бюджету.

Для українських споживачів такі знижки мають практичне значення, адже дають змогу планувати закупівлі наперед і уникати імпульсивних витрат.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що подібні акції також стимулюють відновлення купівельної активності після святкової паузи, коли попит традиційно знижується.

Таким чином, тижневі знижки в АТБ виконують подвійну функцію: підтримують споживачів у складний економічний період і водночас забезпечують стабільний обіг товарів у торговельній мережі.

Перед Новим роком же були найкращі тижневі знижки у Novus з 29 грудня по 4 січня.