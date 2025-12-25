Найкращі тижневі знижки у Novus з 22 по 28 грудня: що можна вигідно придбати

Финансы

У період з 22 по 28 грудня мережа супермаркетів Novus традиційно активізує акційні пропозиції, орієнтовані на передсвятковий попит та підвищену купівельну активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Компанія продовжує практику щотижневих знижок, які формуються централізовано та публікуються на офіційних цифрових платформах ритейлера.

Йдеться про зменшення цін на базові продукти харчування, імпортні товари, напої та окремі позиції повсякденного споживання, що дозволяє покупцям оптимізувати витрати в період зростання сезонних цін.

Аналітики роздрібного ринку звертають увагу, що грудневі акції Novus зазвичай спрямовані не лише на короткострокове збільшення обороту, а й на формування лояльності клієнтів. У цей період особливо вигідними стають покупки товарів тривалого зберігання, а також продукції, яка традиційно входить до святкового кошика українських родин.

Офіційні джерела компанії наголошують, що остаточний перелік товарів і розмір знижок може змінюватися залежно від регіону, однак усі акційні пропозиції відповідають внутрішнім стандартам мережі та чинному законодавству у сфері торгівлі.

