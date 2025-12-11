Як правильно пишеться слово «інновація» або «іновація»: пояснення лінгвістів

Чинний Український правопис однозначно регламентує: норма — це написання «інновація» з подвоєною літерою «н».

Про це повідомляє «ПЛ».

Лінгвісти зазначають, що така форма пов’язана з походженням слова: латинське innovatio містить подвоєний приголосний, і це відображено в українському адаптованому написанні. Варіант «іновація» офіційною нормою не визнається і розглядається як помилковий.

Смислове наповнення терміна також відрізняється від близьких понять. Інновацією вважається не просто нова ідея або концепція, а саме нововведення, яке вже реалізовано на практиці, демонструє прикладне застосування і приносить відчутний ефект.

Саме тому лінгвісти наголошують, що за змістом «інновація» значно ширша, ніж «новація»: вона передбачає завершений цикл — від створення до впровадження.

Коректне написання у ділових документах, експертних матеріалах або медіа має принципове значення, адже неточність у правописі може трактуватися як порушення базових професійних стандартів.

Відтак у всіх офіційних текстах, освітніх матеріалах, нормативних актах і наукових працях використовується виключно форма «інновація».

Окрім того, лінгвісти розповіли про те, як правильно пишеться слово «абореген» або «абориген».