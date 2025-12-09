Финансы

Як правильно пишеться слово «абореген» або «абориген»: пояснення лінгвістів

Мовознавці однозначно вказують, що нормативною формою слова є «абориген».

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме цей варіант закріплений у чинних академічних словниках української мови та відповідає правописним нормам, які регламентують передачу голосних і приголосних у словах іншомовного походження.

Паралельна форма «абореген» не розглядається як варіант норми й у професійному середовищі вважається винятково орфографічною помилкою, що виникає внаслідок фонетичного спотворення.

Коректність написання цього терміна важлива не лише для академічних текстів, а й для журналістських матеріалів, оскільки слово часто використовується у контекстах етнографії, історії, демографії, а також у культурних оглядах.

Використання неправильної форми може спотворити професійне враження про матеріал та вплинути на оцінку його точності.

Тому у підготовці офіційних публікацій рекомендовано застосовувати виключно стандартний варіант «абориген» і при необхідності робити коротке стилістичне уточнення для читачів, які можуть плутати написання.

До того ж лінгвісти розповіли про те, як правильно пишеться слово «веб сторінка» або «веб-сторінка».

