Найкращі тижневі знижки у АТБ з 10 по 16 листопада: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» продовжує політику щотижневих акцій, завдяки яким українські покупці мають змогу суттєво економити на базових продуктах і товарах повсякденного вжитку.

Про це повідомляє «ПЛ».

У період з 10 по 16 листопада 2025 року очікується нова хвиля акційних пропозицій, що охопить як харчову, так і побутову категорію. Згідно з традиційною схемою ротації, найбільш вигідні ціни зазвичай пропонуються на товари власних торгових марок мережі, а також на продукцію з тривалим терміном зберігання.

Аналітики ринку роздрібної торгівлі прогнозують, що цього тижня мережа зосередиться на популярних сегментах — бакалії, молочних продуктах, овочах і фруктах.

Покупці можуть очікувати вигідних пропозицій на крупи, макарони, олію, а також на свіжу сезонну продукцію. У попередні періоди мережа «АТБ» надавала знижки до 30% на сирну продукцію та йогурти, а також до 20% на овочеву групу, і є всі підстави очікувати аналогічні пропозиції цього тижня.

Фахівці радять перевіряти акційний каталог мережі на офіційному сайті або у мобільному додатку, адже позиції можуть змінюватися залежно від регіону. Також варто пам’ятати, що кількість акційних товарів обмежена, тому зволікати з покупками не варто.

«АТБ-Маркет» продовжує утримувати позицію лідера у сегменті доступного ритейлу, поєднуючи стабільність цін, високу якість власних брендів та щотижневі оновлення акційних пропозицій. У результаті покупці отримують можливість раціонально планувати свої витрати навіть в умовах зростання вартості життя.

