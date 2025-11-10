Найкращі тижневі знижки у Varus з 10 по 16 листопада 2025 року: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів Varus повідомила про старт чергового циклу тижневих акцій, які триватимуть із 10 по 16 листопада 2025 року у всіх магазинах компанії по Україні.

Як зазначає пресслужба Varus, акційні пропозиції охоплюють широкий асортимент товарів повсякденного вжитку — від продуктів харчування до засобів гігієни та побутової хімії.

Знижки сягають 30–40% на м’ясні вироби, каву, чай, молочну продукцію, снеки, консерви, а також сезонні овочі. Окрему увагу компанія приділила соціальним позиціям — крупам, цукру, борошну та олії.

Для учасників програми лояльності Varus Bonus передбачені додаткові персональні пропозиції, що активуються через мобільний застосунок. Представники компанії наголошують, що метою програми є підтримка купівельної спроможності громадян у період коливання споживчих цін.

Економісти зазначають, що такі короткострокові знижкові кампанії допомагають стабілізувати попит і зменшити інфляційні ризики на локальному ринку. За даними Державної служби статистики, споживчі ціни у жовтні 2025 року залишалися на рівні попереднього місяця, а акційна активність великих рітейлерів є одним із чинників, що стримує їхнє зростання.

Аналітики торговельного сектору додають, що Varus продовжує розширювати регіональну мережу і впроваджує цифрові рішення для дистанційних замовлень.

Це дозволяє покупцям економити не лише кошти, а й час, користуючись доставкою або самовивозом. Таким чином, період знижок із 10 по 16 листопада може стати оптимальним для планових закупівель домогосподарств перед зимовим сезоном.

