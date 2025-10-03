Астропрогноз для всіх знаків зодіаку на вихідні, 4-5 жовтня: яка доля чекає на людей

Астрологи зазначають, що початок жовтня пройде під впливом гармонійного поєднання Сонця у знаку Терезів та переходу Місяця від Лева до Діви.

Це астрономічне положення стимулює людей до пошуку рівноваги у стосунках, досягнення балансу у професійній діяльності та зміцнення внутрішньої впевненості. Вихідні стануть сприятливим періодом для обдуманих рішень, спокійних зустрічей і роботи над власними цілями.

Ті, хто належить до знаків вогню, відчують приплив енергії й натхнення для початку нових справ. Представники земних знаків отримають можливість зосередитися на практичних завданнях та впорядкувати побут.

Для повітряних знаків цей період буде сприятливим для нових знайомств і розширення кола спілкування, тоді як водні знаки можуть очікувати на несподівану підтримку з боку близьких людей або приємні сюрпризи.

Астрологи наголошують, що вихідні краще присвятити спокою та врівноваженості, уникати надмірних емоційних реакцій і не поспішати з важливими висновками. Навіть ті, хто не надає великого значення гороскопам, відчують прагнення до внутрішньої гармонії, адже перехідні астрономічні фази впливають на настрій і ритм життя кожної людини.

