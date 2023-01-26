Финансы

ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 26 января, 2023
0 Менее минуты назад

Энергохолдинг ДТЭК в январе начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Фото: pixabay.com

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«Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств.

Напомним

Национальная энергетическая компания Укрэнерго незначительно изменила лимиты потребления электроэнергии на среду, 25 января.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 26 января, 2023
0 Менее минуты назад
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