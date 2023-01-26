Финансы
ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы
Энергохолдинг ДТЭК в январе начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Фото: pixabay.com
2
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств.
Напомним
Национальная энергетическая компания Укрэнерго незначительно изменила лимиты потребления электроэнергии на среду, 25 января.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин