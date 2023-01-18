Главное за среду: Депозиты, monobank в Польше и иски против должников по кредиткам

НБУ разглядел разворот тренда: срочных депозитов может стать больше

Разброс доходности по депозитам у разных банков продолжает расти. К примеру, самая низкая ставка по депозитам на год среди крупных финучреждений в 3 раза меньше самого щедрого предложения. Почему так происходит и какую доходность по вкладам физлиц предлагают банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

monobank выходит на рынок Польши под названием stereo

monobank собирается к концу первого квартала 2023 года начать работу в Польше. Там он будет называться stereo, рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

В суд за 10 тыс грн: банки штампуют иски против должников по кредиткам

Чем быстрее растет доля кредитных невозвратов в портфелях банков, тем активнее финансисты судятся со своими заемщиками, особенно с физлицами. Причем, не только по крупным суммам, но и по долгам менее 10 тыс. грн. Задача — вернуть даже самые небольшие долги. Иски подаются пачками, кредиторы больше не пытаются разыскать должников, а суды спокойно выносят заочные решения без явки ответчиков.

Когда банки начнут предлагать «инфляционные» депозиты

Война больно ударила по украинской экономике. Но результаты прошлого года оказались лучше прогнозов. Что для этого делает НБУ, как будет регулировать курс, какие стимулы предложит банкам для изменения депозитной политики, в интервью Интерфакс-Украина рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Кто и почему отказывается от доллара: как это повлияет на Украину

Страны BRICS, лидером которого является Китай, хотят уменьшить зависимость от валюты янки или совсем избавиться от нее. Как это отразится на Украине, рассказал директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Источник: МинФин