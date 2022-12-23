Минцифры запускает бета-тест получения судебных решений в «Дие»

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование услуги получения судебных решений через приложение «Дие». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Фото: gsminfo.com.ua

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Подробности

«Открываем запись на бета-тест судебных решений в „Дие“. Продолжаем цифровизировать судебную систему Украины. В июле внесли изменения в закон „О судоустройстве и статусе судей“, чтобы вы получали важную судебную информацию в приложении. Теперь сможете в несколько кликов получить электронное судебное решение прямо в смартфоне», — подчеркнул он.

По его словам, электронный документ будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный.

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Кто может присоединиться к тестированию

Присоединиться к бета-тестированию новой услуги в «Дие» можно по этой ссылке, если у вас есть цифровой РНОКПП в «Дие» и вы являетесь участником судебного дела.

Источник: МинФин