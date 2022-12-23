Кабмин может разрешить бизнесу импортировать электроэнергию для собственных нужд из Европы

Украинское правительство обсуждает идею о предоставлении бизнесу гарантий неотключения от электроэнергии при импорте соответствующих объемов электроэнергии из Европы. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил во время круглого стола с бизнесом и властями, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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«Идея — разрешить бизнесу, потребителям… покупать дорогую электроэнергию по импорту, но если кто-то купил эти 50 или 100 МВт, то его уже нельзя отключать на эту мощность», — объяснил Герус.

По его словам, такую возможность должны получить все желающие, но, прежде всего, это будет интересно тем предприятиям, у которых доля электроэнергии в себестоимости составляет 5−10%, но она им критически необходима.

По мнению Геруса, для многих предприятий, у которых нет либо нужны очень мощные генераторы, либо работа на них получается дороже импортной электроэнергии, реализация этой идеи может дать возможность купить дорогую электроэнергию по импорту, но одновременно получить гарантию обеспечения электроснабжения.

Он также отметил, что остаются определенные технические нюансы, при которых такая схема могла бы заработать.

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Технические возможности для импорта

Он добавил, что сейчас технические возможности для импорта составляют 800 МВт, но проблема в том, что цена европейской электроэнергии в 2−2,5 раза выше цены украинской, поэтому ни одному трейдеру неинтересно заниматься импортом.

Глава энергетического комитета Рады уточнил, что общий дефицит электроэнергии в Украине составляет 3−4 тыс. МВт, и импорт мог бы помочь в этой ситуации.

По его словам, импортируемую таким образом электроэнергию можно доставлять практически во все регионы страны, особенно в западные и центральные, однако в Киеве и области ограничение энергоснабжения преимущественно вызвано сетевым дефицитом.

Герус высказал мнение, что в случае реализации такой схемы и утверждения соответствующего администрирования (чтобы импортера не продолжали отключать) потребителям следует кооперироваться с энерготрейдерами, поскольку у них есть соответствующий опыт и наработка, и технически необходимо будет импортировать лоты больше, чем потребности одного предприятия.

Источник: МинФин